Пермские депутаты проголосовали за назначение Алексея Демкина на пост главы города.

Пермские депутаты проголосовали за назначение Алексея Демкина на пост главы города.

Его кандидатуру поддержали 28 законодателей. Против выступил коммунист Геннадий Сторожев.

Стоит отметить, что некоторые депутаты воздержались от волеизъявления. Они аргументировали свою позицию необходимостью прямого голосования. В их число вошли руководитель фракции "Яблоко" Надежда Агишева и лидер партии "Справедливая Россия" Вероника Куликова.