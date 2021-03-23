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12:00   23 Марта 2021
Политика

Стало известно имя нового главы Перми

Стало известно имя нового главы Перми

Пермские депутаты проголосовали за назначение Алексея Демкина на пост главы города.

Его кандидатуру поддержали 28 законодателей. Против выступил коммунист Геннадий Сторожев.

Стоит отметить, что некоторые депутаты воздержались от волеизъявления. Они аргументировали свою позицию необходимостью прямого голосования. В их число вошли руководитель фракции "Яблоко" Надежда Агишева и лидер партии "Справедливая Россия" Вероника Куликова.

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#пермь #глава города #Алексей Демкин

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