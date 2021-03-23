СЦКК в ДНР сообщил о минометном обстреле Донецка со стороны ВСУ

Украинские силовики обстреляли столицу ДНР из крупнокалиберных минометов.

Украинские силовики обстреляли столицу ДНР из крупнокалиберных минометов.

Согласно информации, предоставленной представительством ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), бойцы ВСУ выпустили 15 мин калибра 120 мм по Донецку.

"Донецкое направление: минометы 120 мм — 1 раз (12 мин); снайперское оружие — 1 раз. В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населенные пункты: Донецк ("Вольво-Центр"), Александровка", — говорится в официальном сообщении.

В результате огня со стороны украинских вооруженных формирований погиб пенсионер в возрасте 71 года из Александровки и двое военнослужащих Народной милиции ДНР в Донецке. Об обстрелах территории ЛНР не сообщалось.