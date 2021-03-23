Блинкен: США намерены "оживить" партнерство со странами НАТО

Вашингтон собирается "возобновить и оживить" партнерство со странами НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник.

Вашингтон собирается "возобновить и оживить" партнерство со странами НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник.

Как добавил Блинкен по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе, Вашингтон выражает приверженность союзникам.

"Я приехал сюда, чтоб от имени США выразить нашу сильную приверженность союзникам", — сказал американский государственный секретарь.

Также Блинкен отметил, что США желают возобновить партнерство с союзниками по НАТО и "оживить" его, как это было раньше.