День космонавтики и День учителя могут стать праздничными выходными днями в России

Три новых выходных праздничных дня может появиться в России при условии введения четырехдневной рабочей недели. Возможность допустили в Государственной думе РФ.

Три новых выходных праздничных дня может появиться в России при условии введения четырехдневной рабочей недели. Возможность допустили в Государственной думе РФ.

Введение четырехдневной рабочей недели может привести к появлению новых выходных праздничных дней. Ими станут День космонавтики, День учителя и День работника сельского хозяйства. Об этом в беседе с агентством городских новостей "Москва" заявил председатель объединения профсоюзов России "Соцпроф", член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

"Я за то, чтобы праздники в каждой флагманской отрасли, по крайней мере, День работника сельского хозяйства, День космонавтики, День учителя, были выходными, но только надо сделать четырехдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни. Если для этого необходимо подвинуть даты — то подвинуть даты", — рассказал он.

Вопрос о введении четырехдневной рабочей недели был впервые выдвинут в 2019 году Дмитрием Медведевым, занимавшим на тот момент пост премьер-министра России. В феврале 2021 года он объявил о возвращении к обсуждению этой инициативы.