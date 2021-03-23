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11:35   23 Марта 2021
Общество

Законопроект об уголовном наказании для коллекторов внесли в Госдуму РФ

Законопроект об уголовном наказании для коллекторов внесли в Госдуму РФ

«Черных коллекторов» предложили сажать в тюрьму на 12 лет. Ужесточение наказания рассмотрят в Госдуме.

Группа депутатов намерена внести поправки в Уголовный кодекс РФ об установлении уголовной ответственности за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил их в профильный комитет по госстроительству и законодательству.

Володин заявил, что ранее были приняты законы, закрепившие общие положения о деятельности коллекторских организаций — был определен круг тех, кто может заниматься возвратом просроченной задолженности, регламентированы способы взаимодействия с должниками, введена административная ответственность за нарушение прав и законных интересов граждан-должников. Однако, по его словам, практика показала, что некоторые проблемы остаются нерешенными. Депутатам часто поступают жалобы на действия коллекторов.

«Внесенным законопроектом предлагается выделить отдельный состав преступления — незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», — сказал Володин.

Наказание предполагает штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Максимальное наказание по новой статье УК РФ составит до 12 лет лишения свободы.

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#госдума #коллекторы #законпроект

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