Архангельская область получит 156 млн рублей на расселение аварийного жилья

Правительство РФ выделит дополнительные средства на решение проблемы региона.

Архангельская область получит дополнительное финансирование на решение проблемы аварийного жилья. На эту цель выделено более 156 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Средства пойдут на приобретение жилья в новостройках. Общая площадь расселения составит 3 тыс. кв. м», — уточняется в документе.

До конца 2021 года новые квартиры получат около 100 человек. В первую очередь переселение касается тех жильцов, чьи квартиры были признаны аварийными с 1 января 2017 года. На расселение домов, статус аварийности которых был признан ранее, — финансирование предусмотрено в федеральном и региональном бюджетах.