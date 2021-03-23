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11:26   23 Марта 2021
Общество

РФПИ сообщил о регистрации вакцины "Спутник V" во Вьетнаме

РФПИ сообщил о регистрации вакцины "Спутник V" во Вьетнаме

Власти Вьетнама одобрили к применению вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Вьетнам стал 56 страной, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Разрешение на использование выдало министерство здравоохранения республики. Регистрацию препарата провели в рамках ускоренной процедуры.

Ранее "Спутник V" разрешили применять на Сейшельских островах, передает телеканал "360".

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#вьетнам #вакцина #рфпи #коронавирус

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