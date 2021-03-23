Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:25   23 Марта 2021
Происшествия

Экс-губернатору Ивановской области Меню продлили запрет определенных действий

Экс-губернатору Ивановской области Меню продлили запрет определенных действий

Суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий для фигуранта уголовного дела о растрате Михаила Меня.

Второй кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил ходатайство следствия и постановил продлить запрет определенных действий для бывшего главы Ивановской области. Так, согласно вынесенному решению, избранная в отношении Меня мера пресечения будет действовать до 21 апреля текущего года, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Правоохранители задержали бывшего главу Ивановской области в ноябре прошлого года. По версии следствия, он причастен к хищению около 700 млн рублей из бюджета.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#суд #продление #растрата #мера пресечения #мень

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров