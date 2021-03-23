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11:19   23 Марта 2021
Общество

В России выявили минимальное количество новых случаев COVID-19 с сентября

В России выявили минимальное количество новых случаев COVID-19 с сентября

Российские медики выявили 8457 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки в 85 регионах страны.

При этом 11,2% из них не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции.

Также 427 пациентов с COVID-19 скончались, полностью победили болезнь 10 860 россиян. Актуальную информацию о сложившейся эпидемиологической обстановке можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Все данные регулярно обновляются.

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#россия #коронавирус #оперштаб

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