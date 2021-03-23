В России выявили минимальное количество новых случаев COVID-19 с сентября

Российские медики выявили 8457 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки в 85 регионах страны.

Российские медики выявили 8457 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки в 85 регионах страны.

При этом 11,2% из них не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции.

Также 427 пациентов с COVID-19 скончались, полностью победили болезнь 10 860 россиян. Актуальную информацию о сложившейся эпидемиологической обстановке можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Все данные регулярно обновляются.