11:19 23 Марта 2021Общество
В России выявили минимальное количество новых случаев COVID-19 с сентября
Российские медики выявили 8457 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки в 85 регионах страны.
Российские медики выявили 8457 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки в 85 регионах страны.
При этом 11,2% из них не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции.
Также 427 пациентов с COVID-19 скончались, полностью победили болезнь 10 860 россиян. Актуальную информацию о сложившейся эпидемиологической обстановке можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Все данные регулярно обновляются.