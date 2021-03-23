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11:17   23 Марта 2021
Экономика

Четыре здания в Зеленогорске продали в 87 раз дешевле рыночной цены

Четыре здания в Зеленогорске продали в 87 раз дешевле рыночной цены

В Зеленогорске зафиксировали нарушение в виде продажи четырех муниципальных зданий в 87 раз дешевле рыночной стоимости.

Прокуратура Красноярского края обязала власти города устранить данное нарушение. Об этом стало известно из сообщения пресс-центра регионального ведомства во вторник, пишет ТАСС.

В декабре прошлого года муниципальные здания общей площадью 3,3 тыс. кв. м были выставлены на торги. Продажа осуществлялась комитетом по управлению имуществом администрации Зеленогорска. Рыночная стоимость объектов составляла 4,1 млн рублей. Торги проводились без объявления конкретной цены, а далее было принято предложение от одного из ИП в 46,8 тысячи рублей.

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#цена #торги #здания

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