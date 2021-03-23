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11:14   23 Марта 2021
Армия

ВМС США вывели ракетный эсминец Thomas Hudner из Черного моря

ВМС США вывели ракетный эсминец Thomas Hudner из Черного моря

Эсминец ВМС США Thomas Hudner вышел из акватории Черного моря, говорится в сообщении 6-го оперативного флота Соединенных Штатов.

Он находился в Черноморском регионе четыре дня. Корабль принимал участие в военно-морских учениях Sea Shield 2021 совместно с ВМС Румынии. В маневрах также принимали участие суда Турции и Болгарии. В Черном море все еще находится ракетный крейсер USS Monterey. Он несет на борту не менее 26 крылатых ракет Tomahawk. Он зашел в черноморскую акваторию 19 марта. Силы и средства Черноморского флота России продолжают наблюдение за американским кораблем.

Thomas Hudner и Monterey входят в состав авианосной ударной группы (АУГ), которую возглавляет атомный авианосец Dwight D. Eisenhower. Остальная часть соединения, как и сам носитель, располагаются в Средиземном море у побережья Турции.

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#эсминец #черное море #вмс сша #Thomas Hudner

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