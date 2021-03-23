ВМС США вывели ракетный эсминец Thomas Hudner из Черного моря

Эсминец ВМС США Thomas Hudner вышел из акватории Черного моря, говорится в сообщении 6-го оперативного флота Соединенных Штатов.

Эсминец ВМС США Thomas Hudner вышел из акватории Черного моря, говорится в сообщении 6-го оперативного флота Соединенных Штатов.

Он находился в Черноморском регионе четыре дня. Корабль принимал участие в военно-морских учениях Sea Shield 2021 совместно с ВМС Румынии. В маневрах также принимали участие суда Турции и Болгарии. В Черном море все еще находится ракетный крейсер USS Monterey. Он несет на борту не менее 26 крылатых ракет Tomahawk. Он зашел в черноморскую акваторию 19 марта. Силы и средства Черноморского флота России продолжают наблюдение за американским кораблем.

Thomas Hudner и Monterey входят в состав авианосной ударной группы (АУГ), которую возглавляет атомный авианосец Dwight D. Eisenhower. Остальная часть соединения, как и сам носитель, располагаются в Средиземном море у побережья Турции.