Омский водитель автобуса внезапно умер во время движения

Водитель умер за рулем автобуса в Омске. Внезапная смерть шофера не спровоцировала ДТП, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Водитель умер за рулем автобуса в Омске. Внезапная смерть шофера не спровоцировала ДТП, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Трагедия произошла на перекрестке улиц Менделеева и Заозерной. Водитель муниципального автобуса скончался прямо во время движения. Следователи проводят проверку по факту произошедшего.

Автобус следовал по маршруту улица Бархатовой — Железнодорожный вокзал. Тело шофера было направлено в морг для установления причины смерти. Следов криминала обнаружено не было.

ДТП с участием автобуса произошло недавно в Польше. В салоне находились десять граждан Украины. Транспорт врезался в ограждение, в результате чего один человек погиб и пятеро пострадали.