Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:09   23 Марта 2021
Происшествия

Омский водитель автобуса внезапно умер во время движения

Омский водитель автобуса внезапно умер во время движения

Водитель умер за рулем автобуса в Омске. Внезапная смерть шофера не спровоцировала ДТП, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Трагедия произошла на перекрестке улиц Менделеева и Заозерной. Водитель муниципального автобуса скончался прямо во время движения. Следователи проводят проверку по факту произошедшего.

Автобус следовал по маршруту улица Бархатовой — Железнодорожный вокзал. Тело шофера было направлено в морг для установления причины смерти. Следов криминала обнаружено не было.

ДТП с участием автобуса произошло недавно в Польше. В салоне находились десять граждан Украины. Транспорт врезался в ограждение, в результате чего один человек погиб и пятеро пострадали.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#автобус #смерть #омск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров