Генпрокуратура возьмется за Европейский суд по правам человека

Юрист в области международного права Марина Силкина призвала ведомство не мешать дипломатам в спорах по Донбассу.

Генпрокурор Игорь Краснов предложил сменить российское представительство в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). С 2017 года Россию в Страсбурге представляет доктор юридических наук Михаил Гальперин, однако на его месте Краснов видит свое ведомство. Юрист в области международного права Марина Силкина в комментарии «Политике Сегодня» инициативу оценила положительно:

«Предложение Краснова — это смелый шаг. Я считаю, что стремление обеспечить права и законность в таких тонких областях, как международное право, учитывая увеличение числа международных споров, можно считать вполне положительной тенденцией».

В адресованном президенту Владимиру Путину письме Краснов напомнил про непростые отношения России и Европы. Генпрокуратура, которая находится «на острие взаимодействия с зарубежными партнерами по самым непростым вопросам», сможет эффективнее разрешать международные споры, уверен прокурор.

«На общем фоне понижения уровня сотрудничества европейских государств с РФ и в целом непростыми взаимоотношениями с партнерами по Совету Европы место прокуратуры РФ в системе координат этой организации по-прежнему высоко. <…> Ситуация с защитой интересов РФ, российских граждан и организаций остается сложной. Продолжается так называемая юридическая агрессия против нашего государства, развязанная прежде всего российскими и иностранными предпринимателями», — говорится в письме генпрокурора.

«Юридическая агрессия», по словам Игоря Краснова, скрывается в антироссийских жалобах по конфликту на юго-востоке Украины. «Безотлагательных мер» также требуют санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.

Принятые в 2020 году поправки в Конституцию, как указал Краснов в письме президенту, повысили статус Генпрокуратуры. В связи с этим России пора последовать примеру Испании, Норвегии, Словении и Португалии, и назначить в качестве представителя в ЕСПЧ главный орган надзора за исполнением Конституции, добавил он.

Марина Силкина с осторожностью отнеслась к инициативе Краснова реагировать на претензии к России по Донбассу. На внешнеполитической арене работают и другие органы (Минюст, МИД), поэтому действия юристов-международников не должны пересекаться с решениями высшего надзорного органа.

«Прокуратура – это надзорный орган. Исполнение судебных решений не входит в его компетенцию. По этим моментам будут подключаться МИД и Минюст, поэтому дальнейшую реализацию вот этих нововведений нужно будет претворять в реальность осторожно. Действия Генпрокуратуры не должны дублироваться или пересекаться с действиями внешнеполитического ведомства России», — заключила эксперт.

Инициатива Игоря Краснова может быть своеобразным ответом на смену подхода ЕСПЧ к рассмотрению дел. Совет постановил, что теперь в первую очередь будет знакомиться с жалобами по «изменению или уточнению международного или внутреннего законодательства».

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами заверил, что пока не видел письма российского генпрокурора. Впрочем, по данным источников РБК, Владимир Путин уже поставил резолюцию «согласен» на обращении Краснова.