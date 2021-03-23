Сотрудница администрации Иркутска задержана за взятку

Чиновница получила от предпринимателя 15 тысяч рублей за покровительство в сфере розничной торговли алкоголем. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Чиновница получила от предпринимателя 15 тысяч рублей за покровительство в сфере розничной торговли алкоголем. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Следователи совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе оперативных мероприятий выявили факт получения взятки 53-летней сотрудницей администрации Иркутска. Возбуждено уголовное дело.

Обыски были проведены в квартире и на рабочем месте чиновницы. Найденные документы, банковские карты и электронные носители информации изъяты сотрудниками полиции в качестве доказательств ее противоправных действий.

На допросе женщина призналась, что взяла у местного предпринимателя 15 тысяч рублей взамен на регулярные предупреждения о проверках его торговых точек. Следователи выясняют, были ли другие подобные эпизоды в карьере чиновницы. Задержанной грозит до восьми лет лишения свободы.