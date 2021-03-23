Набережные Челны посетит заместитель генпрокурора России Николай Шишкин

Рабочая поездка заместителя генпрокурора РФ Николая Шишкина состоится уже в ближайший четверг, 25 марта. Он посетит Набережные Челны.

Рабочая поездка заместителя генпрокурора РФ Николая Шишкина состоится уже в ближайший четверг, 25 марта. Он посетит Набережные Челны.

Николай Шишкин будет принимать граждан по разным вопросам. Темы могут касаться защиты прав предпринимателей, соблюдения прав граждан на получение заработной платы. Также можно будет обсудить проблемы в сфере ЖКХ, долевого строительства и прочее.

Осуществлять прием заместитель генпрокурора будет два часа, начиная с 08:00 утра, в здании прокуратуры Набережных Челнов. Участие также примет прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Попасть к Николаю Шишкину можно будет по предварительной записи, которая проходит 23 и 24 марта с 09:30 до 15:30.