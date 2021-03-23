Нарушения на 110 млн рублей выявили в минздраве Омской области

Федеральные средства, выделенные Омской области на борьбу с коронавирусом, пошли на закупки региональным минздравом медоборудования по завышенной стоимости.

Федеральные средства, выделенные Омской области на борьбу с коронавирусом, пошли на закупки региональным минздравом медоборудования по завышенной стоимости.

О нарушениях сообщили в управлении Федерального казначейства по Омской области. Всего министерством было заключено 22 контракта на общую сумму 810 млн 459 тысяч рублей. По указанным документам завышение цен медоборудования превысило 110 млн рублей. Так, если розничная цена аппарата ИВЛ составляла 2,5 млн рублей, то по документам она достигала 112,5 млн рублей. Результаты проверки были переданы в МВД и ФСБ, пишет РИА Новости.

Бывшая глава министерства здравоохранения Омской области Ирина Солдатова обвиняется в превышении должностных полномочий. По данным СК, экс-министр и ряд лиц организовали подготовку и заключение госконтрактов на поставку медоборудования по завышенным ценам с аффилированными компаниями.