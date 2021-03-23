Анонимы сообщили о "минировании" всех супермаркетов "Ашан" в Москве

ФСБ получила на электронную почту сообщение о "минировании" всех магазинов сети "Ашан" в Москве. Правоохранители проверяют полученную информацию.

ФСБ получила на электронную почту сообщение о "минировании" всех магазинов сети "Ашан" в Москве. Правоохранители проверяют полученную информацию.

Доследственная проверка началась после послания с угрозами взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Служба безопасности получила письмо вечером 22 марта.

Правоохранители установили, что сообщение о "минировании" оказалось ложным. В целях безопасности был проверен магазин на Верхней Красносельской улице. Взрывных устройств обнаружено не было. Стражам порядка предстоит установить личности людей, которые отправили письмо с недостоверной информацией.