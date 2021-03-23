Брюссель назвал неприемлемым принятие Китаем ответных мер на санкции ЕС

Ответные санкции Китая на ограничительные меры Европейского союза являются неприемлемыми, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Ответные санкции Китая на ограничительные меры Европейского союза являются неприемлемыми, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран объединения. Помимо этого, Боррель подчеркнул, что Евросоюз не изменит своего стремления защищать права человека.

"Эти меры вызывают сожаление и неприемлемы", — отметил он.

Ранее министры иностранных дел ЕС объявили о введении ограничительных мер за нарушения прав человека в отношении физических и юридических лиц из Российской Федерации, Китая, Северной Кореи, Ливии и Южного Судана.