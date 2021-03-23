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10:32   23 Марта 2021
Политика

Брюссель назвал неприемлемым принятие Китаем ответных мер на санкции ЕС

Брюссель назвал неприемлемым принятие Китаем ответных мер на санкции ЕС

Ответные санкции Китая на ограничительные меры Европейского союза являются неприемлемыми, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран объединения. Помимо этого, Боррель подчеркнул, что Евросоюз не изменит своего стремления защищать права человека.

"Эти меры вызывают сожаление и неприемлемы", — отметил он.

Ранее министры иностранных дел ЕС объявили о введении ограничительных мер за нарушения прав человека в отношении физических и юридических лиц из Российской Федерации, Китая, Северной Кореи, Ливии и Южного Судана.

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