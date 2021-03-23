Обрушение трибуны стадиона со зрителями в Индии попало на видео

Конструкция стадиона рухнула во время церемонии открытия молодежного чемпионата по игре "Кабадди" в индийском городе Сурьяпет. При ЧП пострадали 100 человек.

Конструкция стадиона рухнула во время церемонии открытия молодежного чемпионата по игре "Кабадди" в индийском городе Сурьяпет. При ЧП пострадали 100 человек.

В момент происшествия на трибуне находились около 1000 человек. Конструкция рухнула под весом зрителей. По данным местной полиции, трибуны рухнули из-за ненадежных материалов, использованных при строительстве. Однако точную причину произошедшего установят после окончания расследования.

Пострадавших болельщиков отправили в больницу с травмами. В настоящее время известно, что два человека находятся в критическом состоянии, пациентов перевели в госпиталь в городе Хайдарабада. Минимум пять человек получили переломы конечностей. О состоянии других пострадавших пока неизвестно.

Соревнования продлятся до 25 марта. Специально для них в Сурьяпете из дерева и других материалов соорудили три трибуны. Предполагалось размещать около пяти тысяч человек на каждой.