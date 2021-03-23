Подсчитан объем госрасходов России за 2020 год

Ведущий научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский оценил государственные расходы Российской Федерации на фоне пандемии в прошлом году.

Ведущий научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский оценил государственные расходы Российской Федерации на фоне пандемии в прошлом году.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на слова эксперта. Федеральные расходы страны оказались рекордными за всю постсоветскую историю, считает Чернявский.

Имеются в виду не только федеральный бюджет, но и регионы, муниципалитеты, а также три внебюджетных фонда. На фоне антикризисных расходов властей федеральные расходы в 2020 году повысились на 25% по сравнению с 2019 годом. Также госрасходы в их расширенном понимании составили в 2020 году 39,5% ВВП.