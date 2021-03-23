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10:17   23 Марта 2021
Экономика

Подсчитан объем госрасходов России за 2020 год

Подсчитан объем госрасходов России за 2020 год

Ведущий научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский оценил государственные расходы Российской Федерации на фоне пандемии в прошлом году.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на слова эксперта. Федеральные расходы страны оказались рекордными за всю постсоветскую историю, считает Чернявский.

Имеются в виду не только федеральный бюджет, но и регионы, муниципалитеты, а также три внебюджетных фонда. На фоне антикризисных расходов властей федеральные расходы в 2020 году повысились на 25% по сравнению с 2019 годом. Также госрасходы в их расширенном понимании составили в 2020 году 39,5% ВВП.

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#ввп #бюджет #траты #госрасходы

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