Новый "Фонд борьбы с репрессиями" будет бороться за права человека на Западе

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин основал некоммерческую организацию "Фонд борьбы с репрессиями" для борьбы за права человека в западных странах.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин основал некоммерческую организацию "Фонд борьбы с репрессиями" для борьбы за права человека в западных странах.

Пресс-служба компании "Конкорд" объявила о создании фонда бизнесменом. Среди основных целей и задач, поставленных перед организацией Пригожина, выделили борьбу за права человека в странах Запада, а также оказание поддержки гражданским активистам.

Документацию, касающуюся фонда, уже направили для проведения процедуры регистрации. По данным пресс-службы компании "Конкорд", сейчас деятельность организации проводится в режиме инициативной группы.

Пригожин ранее подал заявление в Следственный комитет (СК) РФ, в котором сообщил о попытке его похищения гражданами Соединенных Штатов. Американские спецслужбы незадолго до этого объявили предпринимателя в розыск, а также предложили награду за сведения о нем. По мнению бизнесмена, такое решение Вашингтона можно расценивать как стремление похитить его и незаконно лишить свободы.