Военные инженеры проходят миротворческую подготовку в КБР

Военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) завершили формирования подразделения миротворцев, сообщили в пресс-службе округа.

Военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) завершили формирования подразделения миротворцев, сообщили в пресс-службе округа.

Миротворческое подразделение было создано из военных инженеров. Прошедшие отбор солдаты приступили к специальной миротворческой подготовке. Они обучаются обезвреживанию неразорвавшихся снарядов, фугасов и мин. В обучение включена отработка по прокладыванию дорог в труднопроходимых участках местности, обеспечение доставки гуманитарных грузов для пострадавшего населения.

Военнослужащие будут восстанавливать дорожное движение, обеспечение электрического, водного и теплового снабжения социальных объектов и жилых домов. Кроме того, будет затронута тема отражения нападений диверсионных групп условного противника, разведка местности и поиск взрывоопасных предметов на маршрутах движения войск.

Общевойсковая армия расположена на территории Кабардино-Балкарии. В состав было включено более 50 человек личного состава. Для обнаружения мин используются миноискатели ИМП-С2, ИМП-3, МГ-1И. Военные обеспечены 20 единицами специальной техники, среди которых современная станция для очистки воды СКО-10 "Гигиена", бронетранспортеры БТР-82А, тракторы ТО-25 и ТО-18, экскаваторы ЭОВ-25321.