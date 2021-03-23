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10:08   23 Марта 2021
Происшествия

Няню-убийцу из Узбекистана депортируют на родину после лечения

Няню-убийцу из Узбекистана депортируют на родину после лечения

Няню из Узбекистана, которая отрезала голову четырехлетней воспитаннице в Москве, депортируют из России после окончания принудительного лечения в психбольнице.

МВД России приняло решение о "нежелательности пребывания" няни-убийцы на территории РФ. После окончания лечения ее вышлют за пределы страны, сообщает пресс-служба МВД.

Женщину задержали в феврале 2016 года у станции метро "Октябрьское Поле". Няня держала в руках голову ребенка. Очевидцы утверждали, что она собиралась устроить взрыв. Следствие выяснило, что осужденная дождалась, когда родители уйдут из дома, убила девочку, подожгла квартиру и вышла на улицу.

Суд признал виновной женщину в убийстве малолетнего ребенка. Осужденную направили на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

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