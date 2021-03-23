Голикова назвала дату поставок вакцины Центра им. Чумакова в гражданский оборот

Первые поставки вакцины от COVID-19, созданной в Центре им. Чумакова, в гражданский оборот должны начаться уже в конце марта. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Первые поставки вакцины от COVID-19, созданной в Центре им. Чумакова, в гражданский оборот должны начаться уже в конце марта. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В гражданский оборот препарат попадет 28 марта, рассказала Голикова в интервью телеканалу RT. Вакцина, получившая название "КовиВак", прошла регистрацию в России в феврале этого года.

Центр им. Чумакова тем временем объявил, что с апреля-мая количество выпускаемых доз препарата увеличится до 500 тыс., передает сайт 360tv.ru.