Добрососедские отношения. Чем партнерство России и Китая грозит США

Журналисты американского издания Global Times рассказали, какую выгоду Россия и Китай получают от многолетнего партнерства.

Дружба между Россией и Китаем не просто стратегически выгодна, она служит поддержкой в противостоянии США. Такие выводы сделали журналисты Global Times после первого дня прибывания российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на территории Поднебесной. Напомним, глава МИД РФ прибыл в КНР с рабочим визитом 22 марта.

«Запад никогда по-настоящему не принимал Россию. Эта страна слишком велика, чтобы Запад мог с ней справиться, и она больше не питает иллюзий в отношении интеграции с Западом. Национальные интересы России требуют многополярного мира, где Россия сама является одним из полюсов. Это полностью соответствует устремлениям Китая», — отмечает издание.

Авторы статьи объяснили, что до распада Советского Союза отношения между двумя великими державами были неравноправными. Более того, ранее США неоднократно пользовались подобной ситуацией, внося разлад между КНР и СССР. Но за три последних десятилетия ситуация кардинально изменилась.

Страны обрели общие интересы и пришли к взаимовыгодному сотрудничеству. Теперь китайские эксперты убеждены, Соединенные Штаты совершают огромную ошибку, наживая себе столь сильных врагов.

«В дипломатических отношениях с другими крупными державами Вашингтон всегда концентрирует внимание на конфронтации. Но Китай и Россия хотят, чтобы связи между крупными державами строились на основе сотрудничества и были более всеохватывающими. Мы надеемся, что США понимают, насколько это будет опасно, если они будут продолжать свою ошибочную политику», — сказал Ли Хайдун, профессор Института международных отношений.

Как отмечает издание, КНР и Россия не намерены создавать альянс или военный союз, но готовы выступить единым фронтом в случае внешней угрозы.

В этом году исполняется 20 лет со дня подписания Договора о добрососедстве между Россией и Китаем. Сегодня, 23 марта, главы МИД в очередной раз пролонгировали его на ближайшие пять лет. При этом китайский дипломат заявил, что никакие обвинения «горстки европейских сил» не смогут помешать им двигаться вперед.

«Справедливость в конечном итоге восторжествует в мире», — сказал глава МИД КНР Ван И.

Российская делегация во главе с Сергеем Лавровым, к слову, стала первой, кого власти Китая пригласили посетить Поднебесную в этом году.

Напомним, ранее КНР и Россия объявили о выходе на новый уровень партнерства. Роскосмос и Китайское национальное космическое управление подписали меморандум о совместном создании исследовательской станции на Луне.