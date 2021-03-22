Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

Два сотрудника дипломатической миссии РФ в Болгарии объявлены персонами нон грата. Об этом сообщили в российском диппредставительстве.

Два сотрудника дипломатической миссии РФ в Болгарии объявлены персонами нон грата. Об этом сообщили в российском диппредставительстве.

Советник-посланник РФ был сегодня вызван в Министерство иностранных дел Болгарии, ему вручили ноту об объявлении сотрудников консульства персонами нон грата. Информацию об этом предоставили члены дипмиссии российским СМИ.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Москва примет ответные меры в случае высылки российских дипломатов.