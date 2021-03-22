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17:02   22 Марта 2021
Политика

Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

Два сотрудника дипломатической миссии РФ в Болгарии объявлены персонами нон грата. Об этом сообщили в российском диппредставительстве.

Советник-посланник РФ был сегодня вызван в Министерство иностранных дел Болгарии, ему вручили ноту об объявлении сотрудников консульства персонами нон грата. Информацию об этом предоставили члены дипмиссии российским СМИ.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Москва примет ответные меры в случае высылки российских дипломатов.

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#россия #болгария #дипломатия

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