Кедми: изменение оборонной стратегии РФ лишило смысла существование НАТО

Военный блок НАТО потерял всякий смысл еще в 2019 году, после того, как президент РФ Владимир Путин озвучил новый принцип стратегической обороны России.

Военный блок НАТО потерял всякий смысл еще в 2019 году, после того, как президент РФ Владимир Путин озвучил новый принцип стратегической обороны России.

Об этом в эфире интернет-канала Iton-TV рассказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми.

В частности, эксперт напомнил, слова российского лидера сказанные в рамках Послания Федеральному собранию в 2019 году о том, что в рамках нового подхода к стратегической обороне Россия в ответ на угрозу применения военной силы может нанести удар по центру принятия решений, а не только по источникам угрозы.

Таким образом Кремль дал Вашингтону понять, что Европа перестанет играть роль буферной зоны в случае российско-американского военного конфликта, а объектом возмездия России станет территория США.

Также усилия Североатлантического военного блока по размещению в Европе американских систем противоракетной обороны, на что НАТО выделяет весьма крупные средства, обесценились после того, как Россия приняла на вооружение ракетный комплекс «Сармат, способный поразить цели на территории США не только через Северный полюс, но и через Южный.

Напомним, ранее Яков Кедми прокомментировал заявление украинских политиков об «открытии» ими воздушного пространства над Крымским полуостровом для НАТО, выразив уверенность в том, что российские средства ПВО моментально собьют любой самолет Альянса, нарушивший воздушные границы Российской Федерации.