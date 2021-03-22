16:48 22 Марта 2021Политика
Губернатор Иркутской области назначил двух новых министров
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел кадровые перестановки в правительстве. Соответствующие указы он подписал 22 марта.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел кадровые перестановки в правительстве. Соответствующие указы он подписал 22 марта.
Министром по молодежной политике стала Маргарита Цыганова, а главой ведомства по вопросам труда и занятости — Кирилл Клоков.
Цыганова ранее работала председателем Первичной профсоюзной организации студентов Иркутского госуниверситета. Кирилл Клоков прежде являлся заместителем министра труда.
Губернатор Игорь Кобзев также подписал распоряжение о назначении Сергея Довгалюка на должность своего советника.
Недавно стало известно, что в Иркутской области начал работу телескоп, который поможет ученым изучить Вселенную. По данным телеканала "360", он установлен на Байкале.