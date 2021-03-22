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16:44   22 Марта 2021
Происшествия

Прокуратура начала проверку после случая с пенсионеркой на носилках в «Почта банке»

Прокуратура начала проверку после случая с пенсионеркой на носилках в «Почта банке»

Сотрудники прокуратуры в Саратовской области проверят информацию о том, что пожилую женщину принесли в отделение «Почта банка» на носилках для получения справки.

Сотрудникам «Почта банка» в Саратовской области необходимо было подтвердить личность пожилой женщины, однако они предупредили ее родственников, что те для этого могут воспользоваться любым удаленным способом.

Родня пенсионерки не прислушалась к советам работников и принесла пожилую даму прямо на носилках в отделение банка для подтверждения ее личности, сообщило Федеральное агентство новостей. Прокуратура области инициировала проверку по факту случившегося.

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#прокуратура #пенсионерка #саратовская область #почта банк

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