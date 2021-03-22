Прокуратура начала проверку после случая с пенсионеркой на носилках в «Почта банке»

Сотрудники прокуратуры в Саратовской области проверят информацию о том, что пожилую женщину принесли в отделение «Почта банка» на носилках для получения справки.

Сотрудники прокуратуры в Саратовской области проверят информацию о том, что пожилую женщину принесли в отделение «Почта банка» на носилках для получения справки.

Сотрудникам «Почта банка» в Саратовской области необходимо было подтвердить личность пожилой женщины, однако они предупредили ее родственников, что те для этого могут воспользоваться любым удаленным способом.

Родня пенсионерки не прислушалась к советам работников и принесла пожилую даму прямо на носилках в отделение банка для подтверждения ее личности, сообщило Федеральное агентство новостей. Прокуратура области инициировала проверку по факту случившегося.