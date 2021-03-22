Бывшего чиновника в Нижегородской области заподозрили в мошенничестве

Экс-начальника управления министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области заподозрили в превышении должностных полномочий.

Экс-начальника управления министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области заподозрили в превышении должностных полномочий.

Сотрудники правоохранительных органов подозревают экс-начальника управления министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области в превышении своих должностных обязанностей.

По версии следствия, он в прошлом году зарегистрировал на подставное лицо фирму для участия в электронном аукционе на право заключения договора на установку рекламных конструкций. Благодаря выгодным условиям, которые были созданы чиновником, подконтрольная ему фирма выиграла аукцион и получила в аренду пять участков земли на территории Нижнего Новгорода.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, в том числе обыски, с целью изъять необходимую для следствия документацию.