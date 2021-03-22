Монтян объяснила, почему ВСУ резко снизили свою активность в Донбассе

По мнению эксперта, внимание мировой общественности к событиям в регионе резко упало.

Киевский блогер, адвокат и правовед Татьяна Монтян в беседе с информационным изданием «Экономика Сегодня» заявила, что на линии соприкосновения сил в Донбассе «обстановка подуспокоилась». Дипломаты из Киева и представители стран «нормандской четверки» все чаще говорят о необходимости нового соглашения, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали реже обстреливать прифронтовые села.

«Судя по всему, то, чего хотели добиться наши "зелибобики" этим обострением, у них почему-то не срослось. Почему – непонятно. Олигархи могли не играть мускулами, а пилить денежки. Военные бюджеты сами себя не попилят. А так туда поехали, сюда поехали – какие-то денежки к рукам и прилипли. Я была возле отеля, где живут наблюдатели ОБСЕ, и их машины на месте. Это верный признак того, что ситуация успокаивается», – сказала Татьяна Монтян.

ВСУ могли снизить интенсивность обстрелов из-за того, что международное внимание переключилось на отношения России и США после вступления в должность демократа Джозефа Байдена. Блогер выразила надежду, что ситуация в Донбассе не является временным перерывом перед эскалацией.

Украина хочет заключить новое соглашение по прекращению огня в регионе сразу по нескольким причинам, полагает Монтян. Во-первых, миссия ОБСЕ выявила удары по мирным жителям ЛДНР, во-вторых, ответные удары со стороны ополченцев не задели гражданских на украинской стороне.

«Кто же их заставлял обстреливать бабушек на линии разграничения? Кто их заставлял стрелять по мирным жителям и получать обратку? Международные наблюдатели зафиксировали, что мирным прилетало, а с обратной стороны [ЛДНР] прилетало только военным. А это наглядно показывает, кто по кому стрелял», — подытожила эксперт.

Справка ПС

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами стали более 13 тысяч человек.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».