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16:33   22 Марта 2021
Политика

Членство Белозерцева в партии "Единая Россия" приостановлено

Членство Белозерцева в партии "Единая Россия" приостановлено

Пензенский региональный совет "Единой России" приостановил членство в партии губернатора Ивана Белозерцева после того, как его задержали по подозрению в получении взятки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕР.

"В региональном исполнительном комитете партии прошло заседание президиума регионального политического совета. В связи с возбуждением уголовного дела в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на заседании в соответствии с партийным уставом принято решение о приостановлении его членства в партии до результатов рассмотрения уголовного дела", — указывается в публикации.

Белозерцев с января по сентябрь 2020 года получал взятки от бизнесмена Бориса Шпигеля на общую сумму в 31 млн рублей.

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#единая россия #взятки #белозерцев

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