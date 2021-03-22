Членство Белозерцева в партии "Единая Россия" приостановлено

Пензенский региональный совет "Единой России" приостановил членство в партии губернатора Ивана Белозерцева после того, как его задержали по подозрению в получении взятки.

Пензенский региональный совет "Единой России" приостановил членство в партии губернатора Ивана Белозерцева после того, как его задержали по подозрению в получении взятки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕР.

"В региональном исполнительном комитете партии прошло заседание президиума регионального политического совета. В связи с возбуждением уголовного дела в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на заседании в соответствии с партийным уставом принято решение о приостановлении его членства в партии до результатов рассмотрения уголовного дела", — указывается в публикации.

Белозерцев с января по сентябрь 2020 года получал взятки от бизнесмена Бориса Шпигеля на общую сумму в 31 млн рублей.