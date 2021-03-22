Жителя Красноярска в темной одежде сбил попутный автомобиль

Отсутствие светоотражающих элементов на одежде молодого человека могло стать причиной смертельной аварии. Погибший шел по проезжей части, когда его сбил попутный автомобиль.

Отсутствие светоотражающих элементов на одежде молодого человека могло стать причиной смертельной аварии. Погибший шел по проезжей части, когда его сбил попутный автомобиль.

Молодой красноярец стал жертвой ДТП на улице Партизана Железняка, сообщают местные СМИ.

По данным следствия, пострадавший рано утром шел по проезжей части в темной одежде. На него наехал автомобиль Toyota, который двигался в попутном направлении. Пешеход скончался на месте от полученных травм.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. По данным очевидцев, водитель мог не заметить погибшего из-за плохой видимости отсутствия светоотражающих элементов на одежде.