Италия готова провести испытания "Спутника V" на разных штаммах COVID-19

Сотрудники Центра им. Гамалеи поедут в Италию для участия в проверке российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Сотрудники Центра им. Гамалеи поедут в Италию для участия в проверке российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Российские ученые отправятся в Италию в ближайшее время. С собой они привезут образцы протоплазмы от уже привитых "Спутником V". Такое заявление сделал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Италия примет сотрудников центра Гамалеи для проверки "Спутник V" на разных штаммах COVID-19", — заявил Гинцбург в ходе совещания с участием президента РФ по вопросам вакцинации против COVID-19.

Именно при помощи плазмы вакцинированных ученые смогут проанализировать большую выборку штаммов на вируснейтрализующую активность сыворотки.