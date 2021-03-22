Вакцинация Владимира Путина пройдет без посторонних глаз

Вакцинация президента России Владимира Путина от коронавируса не будет публичным мероприятием. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вакцинация президента России Владимира Путина от коронавируса не будет публичным мероприятием. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российский лидер во время телемоста с производителями вакцин от COVID-19 рассказал, что сделает прививку 23 марта. Он подчеркнул, что вакцинация является добровольным делом.

"Это личное решение каждого человека. Кстати, я сам намерен сделать это завтра", — сказал Владимир Путин.

Песков позже уточнил, что глава государства сделает прививку одной из трех российских вакцин.