Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:17   22 Марта 2021
Политика

Вакцинация Владимира Путина пройдет без посторонних глаз

Вакцинация Владимира Путина пройдет без посторонних глаз

Вакцинация президента России Владимира Путина от коронавируса не будет публичным мероприятием. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российский лидер во время телемоста с производителями вакцин от COVID-19 рассказал, что сделает прививку 23 марта. Он подчеркнул, что вакцинация является добровольным делом.

"Это личное решение каждого человека. Кстати, я сам намерен сделать это завтра", — сказал Владимир Путин.

Песков позже уточнил, что глава государства сделает прививку одной из трех российских вакцин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #путин #песков #вакцинация #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров