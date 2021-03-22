Бывшая сотрудница почтовой службы Юрьев-Польского района ответит за присвоение денег

Сотрудники полиции при содействии коллег из ФСБ возбудили уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Юрьев-Польского района. Она подозревается в присвоении 144 тысяч рублей.

Сотрудники полиции при содействии коллег из ФСБ возбудили уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Юрьев-Польского района. Она подозревается в присвоении 144 тысяч рублей.

По данным УМВД по Владимирской области, в момент преступления фигурантка занимала должность замначальника почтового отделения. У нее был доступ к деньгам и к внутренним компьютерным системам. Злоумышленница нашла способ, как втайне присваивать деньги клиентов, которые оплачивали работу курьерского сервиса.

С июня 2020 года по февраль нынешнего она незаконно заполучила 144 тысячи рублей, в чем сама созналась на этапе следствия.