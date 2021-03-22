Экономист назвал последствия отключения России от системы SWIFT

Россияне едва ли ощутят на себе последствия подобных санкций, убежден специалист.

В Кремле не взялись прогнозировать характер гипотетических санкций Белого дома. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетовал, что действия заокеанских коллег порой носят абсолютно непредсказуемый характер, поэтому предугадать следующие антироссийские шаги США сложно.

Это касается и уже привычной сферы экономических ограничений. Песков предположил, что Вашингтон готов к радикальным действиям.

«Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз. Санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей, действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер. <…> Поэтому, конечно, такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», — сказал представитель Кремля.

Так Дмитрий Песков прокомментировал возможность отключения России от SWIFT — международной банковской системы, которая нужна для совершения платежей и обмена информацией о них.

Впервые о такой возможности заговорили в 2014 году с подачи президента США Барака Обамы. Вашингтон не оценил стремление жителей Крыма вернуться в состав России, поэтому решил пригрозить отключением страны от системы SWIFT. Тогда до крайних мер не дошло: параллельно существовал риск убытков и для европейских энергетических компаний.

После того, как страсти улеглись, Москва все же решила подстраховаться. В кратчайшие сроки была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС) — российский аналог SWIFT, который при желании можно синхронизировать с похожим механизмом обмена платежами в Китае (в свое время Пекин тоже решил не надеяться на международную систему).

Кандидат экономических наук, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой уточнил, что сами Соединенные Штаты никакой власти над SWIFT не имеют. В систему входят около 11 тысяч банков в 200 странах мира. Ни одна из этих стран не может по собственному желанию отключать другую. Впрочем, прецеденты были.

В 2018 году от банковской системы отключили Иран. Произошло это по инициативе Белого дома вскоре после выхода США из иранской ядерной сделки. Полностью лишить страну возможности обмениваться платежами с остальным миром не получилось: от SWIFT отключили лишь несколько банков, остальные продолжили работать в штатном режиме.

Особого эффекта этот ход со стороны Вашингтона не произвел. Более того год спустя страны Европейского союза (партнеры США по НАТО) создали собственную платежную систему INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) специально для торговли с Ираном в обход американских санкций. Механизм успешно функционирует до сих пор.

Можно предположить, что торговля с Россией, которая готова поставлять в Европу газ по выгодной цене через трубопровод «Северный поток — 2», будет для стран ЕС не менее важна, чем обмен медикаментами и продовольствием с Ираном. Если Вашингтон все же задавит совет директоров SWIFT аргументами, и руководство примет решение отключить Москву от этой системы, обычные россияне не почувствуют каких-либо изменений, уверяет экономист Владимир Косой.

«Это может грозить небольшими техническими сложностями, но так или иначе проводить международные платежи можно и не через систему SWIFT. В целом это обоюдоострая история, потому что в будущем может встать вопрос об альтернативной платежной системе. В таком проекте может принять участие достаточно большое количество стран. Поэтому всерьез я бы не рассматривал такую возможность. Вряд ли руководство SWIFT пойдет на риск и допустит создание крупномасштабного конкурента», — объяснил эксперт.

Рядовые россияне заметят изменения только в случае незначительной девальвации рубля, однако сейчас этот процесс больше зависит от ситуации на мировом валютном рынке, нежели чем от очередных экономических санкций со стороны США. Косой заключил, что Россия сможет пользоваться СПФС или найти единомышленников в Китае и Европе, где с готовностью объединят экономические механизмы ради выгодной торговли.

К тому же, если бы отключение РФ от SWIFT не било по американской экономике, Соединенные Штаты добились бы этого еще в 2014 году, подытожил экономист.