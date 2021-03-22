Призывы к терроризму стали причиной задержания тренера по дзюдо из Норильска

Спортсмена из Красноярского края подозревают в действиях террористической направленности.

Спортсмена из Красноярского края подозревают в действиях террористической направленности.

Предполагаемый преступник вел переписку с боевиками запрещенных группировок, которые находятся в международном розыске, сообщают местные СМИ. Против злоумышленника уже возбудили уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Ему грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, житель Норильска также проводил религиозные обряды в школьном спортивном зале, которые посещали примерно 70 человек. В числе его знакомых были люди, которые проходят в качестве фигурантов по делам о радикальных действиях.