16:12 22 Марта 2021Политика
Два россиянина попали под новые санкции Евросоюза
Главы МИД стран — членов Евросоюза расширили список персональных санкций "за нарушение прав человека". Документ опубликован в официальном журнале.
Главы МИД стран — членов Евросоюза расширили список персональных санкций "за нарушение прав человека". Документ опубликован в официальном журнале.
Согласно полученной информации, под действие ограничительных мер попали еще 11 физлиц и четыре организации, в том числе России, Китая, Северной Кореи, Ливии и Южного Судана. В документе сказано, что в санкционный список были включены Абузайд Висмурадов и Аюб Катаев.
Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегала Евросоюз от введения антироссийских санкций. В противном случае Москва примет ответные меры.