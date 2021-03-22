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16:12   22 Марта 2021
Политика

Два россиянина попали под новые санкции Евросоюза

Два россиянина попали под новые санкции Евросоюза

Главы МИД стран — членов Евросоюза расширили список персональных санкций "за нарушение прав человека". Документ опубликован в официальном журнале.

Согласно полученной информации, под действие ограничительных мер попали еще 11 физлиц и четыре организации, в том числе России, Китая, Северной Кореи, Ливии и Южного Судана. В документе сказано, что в санкционный список были включены Абузайд Висмурадов и Аюб Катаев.

Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегала Евросоюз от введения антироссийских санкций. В противном случае Москва примет ответные меры.

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#россия #евросоюз #санкции

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