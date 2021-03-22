Розенбаум стал председателем Общественного совета при УФСИН в Петербурге

Певец и поэт Александр Розенбаум был избран председателем Общественного совета при УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Певец и поэт Александр Розенбаум был избран председателем Общественного совета при УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

На заседании совета, которое провел начальник управления УФСИН Игорь Потапенко, были также выбраны заместители Розенбаума. Ими стали исполнительный директор телеканала ТБН ("Телевидение без насилия") Ян Волков и гендиректор благотворительного движения "Большая Медведица" Александр Зимин. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний по городу на Неве. В совет вошли еще несколько человек, многие из которых являются известными личностями.

Общественный совет при УФСИН занимается организацией мероприятий для сотрудников и ветеранов службы, вопросами содержания заключенных, а также рассматривает обращения, поступившие от отбывающих наказание. Его основания цель — защита интересов задержанных и осужденных.