В МИД РФ отреагировали на планы Лондона по укреплению ядерного потенциала

Планы Великобритании по укреплению ядерного потенциала говорят о том, что пора привлечь Лондон и Париж к переговорам по стратегической стабильности.

Планы Великобритании по укреплению ядерного потенциала говорят о том, что пора привлечь Лондон и Париж к переговорам по стратегической стабильности.

Об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Наша позиция была изначально, что на следующем этапе переговоров по укреплению стратегической стабильности, в которых может затрагиваться дальнейшее сокращение ядерных потенциалов, конечно, необходимо учесть Францию и Великобританию, поскольку по мере сокращения ядерных потенциалов двух основных игроков, США и Российской Федерации, удельный вес их потенциалов в этом ядерном уравнении возрастает. И те шаги, которые сегодня предпринимаются руководством Великобритании объявленные планы об увеличении количества ядерных боеприпасов, как раз свидетельствуют о справедливости именно такой постановки вопроса с нашей стороны", – отмечает Грушко.

Замглавы МИД РФ подчеркивает, что после публикации новой оборонной стратегии Великобритании существующих контактов между странами еще не было. Он также добавил, что необходимость в разговоре на тему ядерного оружия между Москвой и Лондоном давно "изжила себя".