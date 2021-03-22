Глава Генштаба ВС Армении заявил о нейтралитете армии в политических вопросах

Армия Армении будет придерживаться нейтралитета в политических вопросах, заявил новый глава генштаба армянских ВС Артак Давтян.

Армия Армении будет придерживаться нейтралитета в политических вопросах, заявил новый глава генштаба армянских ВС Артак Давтян.

Вооруженные силы Армении находятся как под гражданским, так и под правительственным контролем. Армия будет руководствоваться только вопросами относительно территориальной целостности, безопасности, обороны и неприкосновенности границ страны, передала пресс-служба Давтяна. Такое положение исходит из конституционного статуса, подчеркнул он в своем заявлении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Артак Давтян вступил на должность главы Генштаба армянских ВС. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что президент страны Армен Саркисян не подписал предложение Пашиняна о назначении Давтяна, но и не оспорил решение в Конституционном суде.