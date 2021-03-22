Российские фрилансеры смогут официально находиться в Хорватии не более года

Хорватские власти запустили проект по привлечению "цифровых кочевников". Речь идет о выходцах из стран, не входящих в ЕС, в том числе россиянах, которые относятся к фрилансерам.

Хорватские власти запустили проект по привлечению "цифровых кочевников". Речь идет о выходцах из стран, не входящих в ЕС, в том числе россиянах, которые относятся к фрилансерам.

Подробнее об этом рассказал глава национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка. Фрилансеры могут получить разрешение, подтверждающее их официальное пребывание в стране. Срок действия документа составляет до 12 месяцев. Продлить его нельзя. Однако можно оформить новый спустя полгода после истечения срока действия старого.

"Цифровой кочевник" может перебраться в Хорватию вместе со своей семьей. Детям при этом разрешено учиться в частной или государственной школе. Школьников будут бесплатно обучать хорватскому языку. Чтобы получить разрешение на официальное пребывание в Хорватии, фрилансеру необходимо заполнить анкету, вписывая данные на хорватском или английском языке. К тому же следует предоставить справку с места работы и документ об отсутствии судимостей. Анкету иностранца рассмотрят в министерстве внутренних дел.