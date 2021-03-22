Евросоюз создал фонд ради безопасности третьих стран

Страны ЕС пожертвуют около 5 млдр евро для поддержания стабильности.

Евросоюз учредил Европейский фонд мира (EPF) размером около 5 млрд евро. С 2021 по 2027 год его будут наполнять страны-участницы ЕС.

Министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантос Силва уверен в том, что фонд поможет решить общие проблемы стран-партнеров ЕС.

«Прочный мир можно построить только путем инвестирования в международную стабильность и безопасность. У ЕС есть желание и на сегодняшний день необходимые финансовые инструменты для этого. Европейский фонд мира позволит нам оказать ощутимую поддержку нашим странам-партнерам в решении общих проблем безопасности», — сказал он.

Цель EPF — укрепить способность ЕС предотвращать конфликты, сохранять мир и укреплять международную стабильность. На средства фонда ЕС будет поддерживать усилия стран по поддержанию мира, способность вооруженных сил обеспечивать безопасность и действия на благо Общей внешней политики и политики безопасности (CFSP). К примеру, ЕС сможет поставлять военное оборудование по запросу третьих стран, региональных или международных организаций.

Напомним, до принятия решения о создании фонда ЕС мог предоставлять поддержку лишь Африканскому союзу или африканскими региональными организациями с помощью Африканского фона мира (AFP).