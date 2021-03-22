Президент России сообщил о стабилизации в стране ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России стабилизирована, заявил президент РФ Владимир Путин.

Ситуация с коронавирусом в России стабилизирована, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства констатировал, что ситуация с распространением вируса SARS-CoV-2 в стране в целом стабильна. Путин поблагодарил представителей фармкомпаний, которые заняты в производстве вакцины от коронавируса.

Благодаря усилиям сотрудников фармацевтических компаний, эффективной деятельности научно-исследовательских учреждений и всей системы здравоохранения ситуацию удалось стабилизировать, подчеркнул президент в ходе видеоконференции по вопросам вакцинации против COVID-19.