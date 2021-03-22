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15:43   22 Марта 2021
Армия

Польские пользователи Сети назвали подлинные угрозы безопасности своей страны

Польские пользователи Сети назвали подлинные угрозы безопасности своей страны

Социальный опрос граждан Польши на тему реальности российской угрозы для национальной безопасности страны вызвал бурную реакцию в Сети и в польском обществе.

Как сообщает "НьюИнформ", опрос был проведен компанией "Сошиал ченджес" по заказу одного из крупнейших интернет-порталов Польши. Главный вопрос был изначально сформулирован некорректно, так как Россия уже в нем называлась угрозой польской государственности. Многие жители Польши в социальных сетях подвергли факт опроса резкой критике и обратили внимание на скверные последствия подобной "социологии".

"Народы сталкивают друг с другом. Это ужасно", — написал один из пользователей.

Еще одна часть жителей Польши предложила свои аргументы в пользу того, что настоящими врагами страны являются Украина и США. По мнению многих поляков, власти Украины героизируют фашистских пособников и радикальных националистов, на чей совести десятки тысяч жизней мирных поляков во время Второй мировой войны. США в свою очередь причастны к разжиганию современного конфликта в Европе между Россией и НАТО — при этом первой жертвой противостояния станет Польша.

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#россия #польша #нато #армия

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