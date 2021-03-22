Польские пользователи Сети назвали подлинные угрозы безопасности своей страны

Социальный опрос граждан Польши на тему реальности российской угрозы для национальной безопасности страны вызвал бурную реакцию в Сети и в польском обществе.

Социальный опрос граждан Польши на тему реальности российской угрозы для национальной безопасности страны вызвал бурную реакцию в Сети и в польском обществе.

Как сообщает "НьюИнформ", опрос был проведен компанией "Сошиал ченджес" по заказу одного из крупнейших интернет-порталов Польши. Главный вопрос был изначально сформулирован некорректно, так как Россия уже в нем называлась угрозой польской государственности. Многие жители Польши в социальных сетях подвергли факт опроса резкой критике и обратили внимание на скверные последствия подобной "социологии".

"Народы сталкивают друг с другом. Это ужасно", — написал один из пользователей.

Еще одна часть жителей Польши предложила свои аргументы в пользу того, что настоящими врагами страны являются Украина и США. По мнению многих поляков, власти Украины героизируют фашистских пособников и радикальных националистов, на чей совести десятки тысяч жизней мирных поляков во время Второй мировой войны. США в свою очередь причастны к разжиганию современного конфликта в Европе между Россией и НАТО — при этом первой жертвой противостояния станет Польша.