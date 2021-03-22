Родня потребовала в суде перезахоронения мужчины, погребенного вместе с тещей

Мужчину подхоронили в могилу к родственнице, с которой он при жизни враждовал. Некоторые члены семьи возмутились ситуацией и потребовали перезахоронения.

Мужчину подхоронили в могилу к родственнице, с которой он при жизни враждовал. Некоторые члены семьи возмутились ситуацией и потребовали перезахоронения.

Родственники женщины, которая умерла 25 лет назад в городе Камышине Волгоградской области, потребовали через суд убрать из ее могилы подхороненного к ней зятя.

После смерти пожилой женщины в 1994 году за ее могилой присматривала дочь. Она была замужем, но отношения между зятем и тещей не заладились при жизни. Однако когда муж женщины скончался, она все-таки решила похоронить его вместе с матерью. Это вызвало негодование со стороны других членов семьи.

Внучка похороненной много лет назад женщины принялась писать жалобы в различные органы власти. В итоге суд разобрался в обстоятельствах дела и постановил перезахоронить зятя в другом месте, подальше от нелюбимой тещи.