Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя. Фигурант уголовного дела о коррупции Федор Федотов будет находиться под арестом до 20 мая.

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя. Фигурант уголовного дела о коррупции Федор Федотов будет находиться под арестом до 20 мая.

Гражданину ранее было предъявлено обвинение по делу о взятках губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, которому несколько часов назад избрали аналогичную меру пресечения.

По версии Следственного комитета, руководитель субъекта через посредников получал деньги за свое покровительство. Главы двух компаний заплатили ему в сумме 31 миллион рублей за получение госконтрактов и избавление себя от возможных проблем при их выполнении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что по решению главы государства губернатор может быть отправлен в отставку с формулировкой: в связи с утратой доверия. Пока такого указа нет, сообщал ФАН.