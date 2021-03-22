В Калуге полиция разыскивает мать, сбежавшую от мужа с восьмилетним ребенком

Нижегородские приставы связались с коллегами в Калуге. Мать забрала ребенка и уехала в неизвестном направлении, лишив бывшего мужа возможности общения с сыном.

Нижегородские приставы связались с коллегами в Калуге. Мать забрала ребенка и уехала в неизвестном направлении, лишив бывшего мужа возможности общения с сыном.

Следственно-поисковая группа установила, что жительница Нижнего Новгорода, которая сбежала от мужа, не дождавшись окончания бракоразводного процесса может находиться в Калуге. Женщина неправомерно увезла с собой их общего восьмилетнего сына, сообщает пресс-служба ФССП по региону.

На вид женщине 40-45 лет, худощавого телосложения, рост 168 см, длинные темно-русые волосы, темно-зеленые глаза. Волосы чаще уложены в косу или пучок. Ребенку на вид 7-8 лет, рост 115 см, худощавый, светлые волосы, голубые глаза, на левой брови есть едва заметный шрам.

Мать и ребенок разыскиваются в рамках исполнительного производства об определении порядка общения отца с сыном. Ориентировки разосланы во все правоохранительные органы Калуги и области.