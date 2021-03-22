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15:18   22 Марта 2021
Политика

В МИД РФ сообщили об ответе Вашингтона на предложение Путина

В МИД РФ сообщили об ответе Вашингтона на предложение Путина

Белый дом не поддержал предложение президента РФ Владимира Путина провести видеоконференцию с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщили в МИД России.

В сообщении внешнеполитического ведомства сказано, что Вашингтон отказался принимать инициативу российского лидера. Ответ Белого дома является еще одной упущенной возможностью урегулирования российско-американских отношений. В МИД добавили, что тупик, который сейчас наблюдается в сотрудничестве стран, образовался благодаря США.

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#россия #сша #путин

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